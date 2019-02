Nieuwe beelden van vlak na dodelijke schietpartij Brederodestraat: verdachte trapt nog na op slachtoffer

Antwerpen - Twee Turkse jongeren zijn zaterdagnamiddag in de Brederodestraat op het Antwerpse Zuid onder vuur genomen. Eén slachtoffer (28) is zaterdagavond in het ziekenhuis overleden. Twee anderen, onder wie een omstander, raakten zwaargewond. Op opgedoken amateurbeelden is te zien hoe de dader de jongeren koelbloedig neerschoot. Hij keerde even zijn rug en vuurde dan nog meerdere keren op de slachtoffers die op straat lagen. De zoon van de schutter trapte ook nog na op een slachtoffer. Er zijn intussen drie verdachten opgepakt voor de schietpartij.

De schietpartij gebeurde zaterdag om 14.42 uur, net op het moment dat er een tram passeerde. De neven Emre en Ozan S. werden van dichtbij neergeschoten door twee verdachten die zijn opgepakt. Het gaat om een 60-jarige man en zijn 32-jarige zoon van Turkse origine die een berucht café uitbaten in de Brederodestraat.

Op de nieuwe videobeelden is te zien dat de dader na de schietpartij rustig wegwandelt. Een tweede man, de zoon van de schutter, heeft een stok vast en geeft enkele schoppen aan de slachtoffers die op straat liggen.

Een van de twee slachtoffers - een 28-jarige man - werd zaterdag klinisch dood verklaard en is later op de dag overleden, de andere raakte zwaargewond. De afgelopen nacht en eerder op de dag waren er al incidenten geweest tussen de slachtoffers en de schutters.

De derde persoon die werd geraakt, is volgens het Antwerpse parket ook zwaargewond. Het gaat om een buurman die tussenbeide wou komen bij het incident.

Foto: RR

Foto: RR

Derde verdachte opgepakt

Zondag werd een derde verdachte opgepakt na de dodelijke schietpartij, zo meldt het parket van Antwerpen. Eerder werden al een 60-jarige man en zijn 32-jarige zoon gearresteerd, nu gaat het om de partner van de zoon. Zij wordt net als de andere twee zondagochtend verhoord over haar betrokkenheid bij het incident.

De politie kon ter plaatse een wapen in beslag nemen. De slachtoffers werden naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem gebracht. Daar hadden familieleden van de neergeschoten slachtoffers zich verzameld. De gemoederen liepen daar bij momenten hoog op. Ook aan het UZA was de politie massaal aanwezig.

De Wever “geschokt”

“Ik ben geschokt door de gebeurtenissen in de Brederodestraat”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever. “Ik heb alle vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek om de precieze omstandigheden na te gaan. Ondertussen moeten de rust en openbare orde voor alle Antwerpenaren bewaard worden. Daarom volgen onze veiligheidsdiensten, en in het bijzonder de bemiddelingsteams, de situatie nauwgezet op.”