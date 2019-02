Qatarese spelers als helden onthaald na eindzege in Asian Cup

De spelers en technische staf van Qatar zijn zaterdagavond bij de terugkeer in eigen land als helden ontvangen na hun eindzege in de Asian Cup. Tienduizenden mensen stonden de voetballers en hun begeleiders op te wachten in Doha. De selectie werd met een open bus door de straten van de hoofdstad vervoerd.

Qatar versloeg vrijdag in de finale van het Aziatische landenkampioenschap in Abu Dhabi Japan met 3-1. Voor de gastheer van het WK 2022 was het de eerste eindzege in de Asian Cup. Almoez Ali werd topschutter met negen doelpunten, meteen goed voor een nieuw toernooirecord.

“Ik ben gelukkig en trots dat ik de mensen in Qatar met mijn goals en de overwinning gelukkig heb kunnen maken”, verklaarde de spits. “Veertig jaar konden de mensen in Qatar niet vieren. Nu mogen we vier jaar feest vieren.”

