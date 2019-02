IN BEELD. President Macron laat balzaal van Elysée renoveren (zonder de ‘gele hesjes’ voor de borst te stoten)

Na een maandenlange renovatie is de balzaal van het Elysée, het paleis van de Franse president in Parijs, vrijdag opnieuw voorgesteld aan het publiek. Opmerkelijk: een groot deel van het “exuberante” goud heeft plaats gemaakt voor “sober” grijs. Nog opmerkelijker: de onthulling vond plaats met relatief weinig toeters en bellen, vermoedelijk om de “gele hesjes” niet in het harnas te jagen.

De 1.000 vierkante meter grote balzaal, officieel Salle des Fêtes genoemd, dateert uit 1889. De Franse president Emmanuel Macron organiseert er ongeveer 160 staatsdiners, recepties en andere evenementen per jaar. Sinds november was de zaal echter gesloten voor een 500.000 euro kostende renovatie. Een hoog prijskaartje, zeker op een moment waarop de ‘gilets jaunes’ of ‘gele hesjes’ protesteren tegen de hoge kostprijs van het leven in Frankrijk.

De vorstelijk rode tapijten en de sierlijke wandtapijten, die er soms al meer dan veertig jaar hingen, hebben plaatsgemaakt voor meer ingetogen grijze tapijten en gordijnen met een bladmotief. Dat allemaal onder het goedkeurend oog van de letters R en F. République Française.

Macron en zijn echtgenote Brigitte hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze het Elysée wilden moderniseren, onder meer door er kunstwerken van Pierre Alechinsky, Robert Delauney en Nicolas de Stael te hangen.

De onthulling gebeurde echter in relatieve luwte. Macron probeert al langer om het label “president van de rijken” af te schudden, voorlopig echter met weinig succes. Zo zou hij in september tegen een werkloze tuinman gezegd hebben “dat hij gewoon de weg moest oversteken” om werk te vinden. Vermoedelijk wilde hij nu niet meer olie op het vuur gooien bij de ‘gele hesjes’ door een uitbundig feestje te koppelen aan de inwijding. De Franse overheid benadrukt dan ook dat de restauratie “broodnodig” was en niet langer uitgesteld kon worden. Er werd ook gewezen op het feit dat er nieuwe souvenirs van het Elysée gemaakt werden om te helpen om de kosten te drukken.

