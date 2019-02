Belg in voorlopige hechtenis na steekpartij in Montreux

Een Belg is in preventieve hechtenis genomen in verband met een dodelijke steekpartij in Montreux, zo hebben meerdere Zwitserse media gemeld.

In de late avond van 23 januari was de politie opgeroepen naar aanleiding van een vechtpartij in Clarens (Montreux). In de betrokken woning trof de politie een met een mes zwaar verwonde Nigeriaan van 27 jaar aan. Overbrenging naar het ziekenhuis mocht niet baten, het slachtoffer overleed er aan zijn verwondingen.

In de buurt van en op de plaats van het drama zijn drie mannen opgepakt: een 25-jarige Belg, een 24-jarige Zwitser en een 20-jarige Nigeriaan. Ze zijn in voorlopige hechtenis geplaatst.

Wat er zich precies heeft afgespeeld en het waarom is nog onduidelijk.