OH Leuven zet trainer Nigel Pearson op straat: “Zitten in een moeilijk parket”

OH Leuven heeft trainer Nigel Pearson aan de deur gezet. De ambitieuze tweedeklasser staat na tien speeldagen in de tweede periode op een gedeelde laatste plaats, over het hele seizoen bekeken is het zelfs de eenzame rode lantaarn.

Zaterdagochtend gonsde het al van de geruchten dat Pearson mocht vertrekken. De coach tekende namelijk niet present op de training. De spelers werden nadien pas op de hoogte gebracht via Whatsapp.

Pearson was sinds september 2017 aan de slag in het King Power at Den Dreef Stadion. Hij volgde Dennis van Wijk op, maar de resultaten bleven achterwege. Eigenaar Khun Top bleef zijn Engelse vriend tot op de dag van vandaag verdedigen, omdat hij erin geloofde dat Pearson een meester is in het bouwen op de lange termijn. “Zijn ruime knowhow en ervaring hebben geholpen bij het tot stand brengen van de infrastructuur, de processen en een professionele cultuur”, klink het in het officiële communiqué. “De raad van bestuur is ervan overtuigd dat dit zal bijdragen bij de verdere groei en de ontwikkeling van OH Leuven tot een succes op lange termijn. We kunnen echter niet naast de slechte resultaten kijken, die OHL in een moeilijk parket hebben gebracht. Daarom vindt de raad van bestuur het nodig een verandering door te voeren om de resultaten van de komende wedstrijden positief te beïnvloeden. Iedereen binnen OHL is dankbaar voor het werk dat Nigel heeft verricht in de afgelopen 16 maanden en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière.”

Vercauteren?

Assistent Joachim Mununga bereidt de volgende wedstrijd voor in afwachting van een nieuwe T1. De volgende opdracht van OHL is het uitduel bij KV Mechelen volgende zaterdag. Vorige week stak al het gerucht de kop op dat de Leuvens club met Frank Vercauteren aan het spreken was. Zowel de club als Vercauteren bevestigden noch ontkenden het gerucht.