‘Nacht van Noach’ is er niets bij: 1.900 kubieke meter water per seconde stroomt Australische stad binnen na ongeziene regenval

De autoriteiten hebben de inwoners van het Australische Townsville gewaarschuwd voor “ongeziene overstromingen”. Door de extreem hevige regenval zijn al honderden woningen onder water gelopen. Duizenden andere wacht hetzelfde lot, nu de regering zich genoodzaakt heeft gezien de lokale dam open te zetten. Daardoor komt 1.900 kubieke meter water per seconde vrij. De stad is inmiddels uitgeroepen tot rampgebied.

De superlatieven schieten tekort voor de situatie in Townsville, in het noorden van Australië. De regio kampt met de grootste regenval in een eeuw tijd. In amper een week tijd is er meer dan één meter neerslag gevallen. Twintig keer meer dan het gemiddelde in deze tijd van het jaar. Daarbij verbleekt het vorige record, dat stamt uit 1998, toen er bijna 90 centimeter neerslag viel. De regenval was destijds zo indrukwekkend dat het de geschiedenisboeken inging als ‘de nacht van Noach’.

Foto: REUTERS

Rampgebied

Ondertussen zijn er tal van auto’s en landbouwdieren verzwolgen door het aanzwellende water. Zeker 500 huizen in Townsville staan blank. De autoriteiten waarschuwen dat in totaal zeker 20.000 woningen hetzelfde lot te wachten staat. Dat komt onder meer omdat de Ross River Dam volledig volgelopen is, waardoor de lokale regering zich genoodzaakt zag het gevaarte open te zetten. Daardoor komt er maar liefst 1.900 kubieke meter water per seconde vrij.

De Australische meteorologische dienst waarschuwt voor “gevaar voor levens en eigendommen”. De stad is inmiddels bestempeld als rampgebied. Toegangswegen zijn overstroomd en onbegaanbaar. Supermarkten in de stad kunnen niet meer bevoorraad worden, waardoor veel schappen ondertussen leeg zijn.

Waar mogelijk rijden reddingsbrigades rond in auto’s met bootjes op het dak. Veel mensen in de lager gelegen gebieden van de stad werden uit voorzorg geëvacueerd.

Foto: REUTERS

“Nog nooit zo veel regen gezien”

“Ik heb nog nooit zo veel regen in mijn leven gezien”, zegt de Nederlandse Pauline den Hartog Jager (29) die er op reis was, tegen de NOS. “Ik had vanmiddag twee poncho’s aan, maar je wordt gewoon toch zeiknat.”

De Hartog Jager verblijft in een hostel in een hoger gelegen gebied. Voorlopig zit ze er veilig. Enkel de receptie is ondergelopen. “We zitten hier nog redelijk veilig, omdat we op de derde verdieping zitten en het hostel in een net iets hogere straat ligt. Maar op andere plekken is het echt drama.”

“Een paar werknemers uit het hostel hier mogen hun huis niet meer in en blijven ook maar hier slapen. Een vrouw is gisteren aangekomen met haar twee katten want die moest ook haar huis uit”, klinkt het nog.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE