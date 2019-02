Crystal Palace-coach bewierookt Michy Batshuayi na debuut: “Wat een ongelooflijke impact”

Roy Hodgson wist pas vrijdagochtend dat Michy Batshuayi de nacht daarvoor getekend had, maar de coach van Crystal Palace lijkt wel tevreden van zijn nieuwste aanwinst. “Hij maakt ons sterker.”

Michy Batshuayi veranderde voor de derde opeenvolgende transferperiode van club. Bij Dortmund schitterde hij, maar bij Valencia liep het moeizaam. Bij Crystal Palace kreeg hij zaterdag tien minuten, maar was hij meteen belangrijk. “Hij was amper 24u bij de club, maar zijn impact was meteen ongelooflijk. Hij staat erom bekend te scoren bij zijn debuut, dus dat had ik in gedachten en bijna was het weer zover. De doelman kon zijn schot niet klemmen en daardoor kon Schlupp scoren. Het was sterk van Batshuayi om zo in te vallen.”

De eerste minuten van de Rode Duivel doen Hodgson dan ook dromen van meer. “We denken dat we een speler hebben aangetrokken die van grote waarde zal zijn in de strijd om het behoud in de Premier League. We hadden al een goede ploeg, maar hij maakt ons sterker en dat hebben we nodig.”

LEES OOK.Michy Batshuayi is meteen van goudwaarde voor Crystal Palace, Leander Dendoncker scoort zijn eerste Premier League-doelpunt