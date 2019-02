Eerste basisplek voor nieuwkomer Zulj bij Anderlecht, Bolasie mag toch al op de bank bij paars-wit

Na de Slag om Vlaanderen tussen Club Brugge en AA Gent eerder vandaag staat om 18 uur een tweede kraker op het programma: de klassieker tussen Standard en Anderlecht. Trainers Michel Preud’homme en Fred Rutten maakten daarvoor reeds hun opstelling bekend. Nieuwkomer Zulj krijgt bij Anderlecht zijn eerste basisplaats, Dimata en Trebel starten bij hun terugkeer op de bank. Bij Standard is Kosanovic out: Bokadi speelt centraal in de verdediging.