Geen ‘De Wever versus De Wever’: klimaatactiviste Anuna (17) wil samenwerken met Bart. “Het klimaat heeft geen politieke kleur”

Anuna De Wever (17), de bekendste klimaatactiviste van ons land, wil niet als de tegenstander van Bart De Wever worden weggezet. De N-VA-kopman trok onlangs hard van leer tegen de klimaatspijbelaars. Toch zoekt Anuna niet de confrontatie, integendeel: “Ik wil samen naar een ambitieus klimaatbeleid zoeken.”

Bart De Wever had vorige week weinig lovende woorden over voor de scholieren in de klimaatmarsen. In plaats van spijbelen zouden ze beter studeren en meedenken aan technologische oplossingen voor het probleem, klonk het. Een “doemscenario”, daar wilde de Antwerpse burgemeester niet in meegaan. “Ik begrijp de frustratie, maar dat mag niet omgezet worden in een vorm van apocalyptisch denken waarbij jongeren bijna betogen tegen hun eigen levensstijl.”

De Wever zoekt de oplossingen door de klimaatkwestie “door een bril van innovatie en economische groei”, zei hij nog. “Het probleem ten gronde oplossen gaan we echt niet doen met groene taksen en culpabiliseren van mensen.”

“Klimaat heeft geen politieke kleur”

In het programma ‘Touché’ op Radio 1 reageerde de jonge activiste Anuna De Wever (geen familie). “Er zijn al veel klimaatexperten. Als wij wachten tot wij ook zover zijn, dan is het sowieso te laat en misschien worden we dan ook wel genegeerd.”

De harde taal van De Wever schrikt achternaamgenoot Anuna niet. Wat heet: “Eigenlijk zou ik willen samenwerken met Bart De Wever en met alle politieke partijen. Het klimaat heeft geen politieke kleur. Het staat daarboven, het belangt iedereen aan.” Van een strijd tussen De Wever en De Wever, wil Anuna niet weten. “Ik zou het liefst samen zoeken naar een klimaatambitieus beleid”.

Het gezicht van Youth for Climate had nog een duidelijke boodschap voor alle politici. “Stop met elkaar met de vinger te wijzen. Ik kan er niet meer tegen. Samenwerken is het belangrijkste. Ik vind het belachelijk dat ik mij daar als zeventienjarige achter moeten zetten. Komaan, sla de handen in elkaar en begin eraan.”

Volgende stop: Leuven

Voor Anuna is de volgende stop op donderdag 7 februari in Leuven. Daar zal een scholierenbetoging worden gehouden, waar ze natuurlijk bij zal zijn. Burgemeester Mohamed Ridouani van Leuven (SP.A) bevestigt aan VRT NWS dat er donderdag 10.000 scholieren worden verwacht: “Onze jongeren en scholieren zijn zeer geëngageerd; ze hebben hun directies overtuigd om een mars te houden waar iedereen zonder schroom aan kan meedoen. Nu donderdag op de middag komen alle scholen van alle netten op straat en met stad en politie leiden wij dat in goede banen”.

