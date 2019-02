AA Gent-huurling Siebe Horemans viert debuut bij Excelsior met stuntzege in Rotterdamse derby

Excelsior heeft zondag de voetbalnamiddag in Nederland geopend met een stunt van formaat in de Rotterdamse derby tegen Feyenoord. Het team van onze landgenoot Siebe Horemans, die zijn debuut maakte, won in eigen huis met 2-1.

Voor de twintigjarige Horemans, die sinds deze zomer gehuurd wordt van AA Gent, was het zijn eerste optreden in de hoofdmacht van Excelsior. De rechtsachter zag de bezoekers na 54 minuten op voorsprong komen via Van Persie. Excelsior leek rijp voor de slachtbank, maar dat pakte anders uit. Dankzij doelpunten van Messaoud (63.) en invaller Van der Meer (90.) bleven de drie punten op Woudestein.

Excelsior doet een uitstekende zaak in de degradatiestrijd. De tweede club uit Rotterdam klimt naar de twaalfde plaats met 22 punten. Alles blijft echter heel dicht bij elkaar onderaan de Eredivisie. Nummer zestien Emmen, dat op de eerste plek staat die op het einde van het seizoen play-offs met tweedeklassers moet spelen, telt maar één puntje minder. Feyenoord blijft derde (39 ptn) op ruime afstand van leider PSV (52), dat later deze namiddag nog Fortuna Sittard ontvangt, en Ajax (50).