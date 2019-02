Politie van Nazareth wordt opgeroepen voor verdwaalde … zeehond

Nazareth - Een ongewone oproep voor de lokale politie van het Oost-Vlaamse Nazareth zondagmiddag. Bewoners uit de Karperstraat meldden dat ze een … zeehond uit de gracht hadden zien kruipen.

Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze het dier aan terwijl het zich probeerde te verschuilen in een stal. Vermoedelijk was het via de nabijgelegen Schelde tot daar gesukkeld. Samen met een ploeg van de brandweer konden de opgetrommelde agenten de zeehond vangen. Het beestje verkeerde in goede gezondheid en werd ’s avonds opgehaald door Sea Life Blankenberge.

Er worden wel eens vaker zeehonden gespot in het binnenland, vooral ter hoogte van de haven van Antwerpen. De dieren komen via de Westerschelde de haven binnen gezwommen. Maar dat een zeehond zich nog tientallen kilometers verder landinwaarts waagt, is erg uitzonderlijk. “Het is ongeveer de derde keer in vijftien jaar dat we dit meemaken”, zegt hoofdverzorger Manu Potin.

Bij Sea Life vermoeden ze dat dit dier vast kwam te zitten achter een sluis en daarom het land opgekropen is. Zeehonden kunnen echter perfect een tijdlang overleven in zoet water en zelfs op het land. “Het zijn zoogdieren, met longen zoals een mens. In principe gebruiken ze de zee vooral om zich voort te planten en hun voedsel te vinden”, klinkt het.