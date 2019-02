Zijn (huidige) politieke aartsvijand, Iran en zelfs American Footballspelers: Trump spaart niemand in interview

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met CBS keihard uitgehaald naar zijn politieke rivaal Nancy Pelosi. Ook zijn eigen inlichtingendiensten, American Footballspelers en Iran kwamen aan de beurt. “Je moet onze vlag en ons land respecteren.”

Het Amerikaanse nieuwsprogramma Face The Nation heeft een uitgebreid interview gedaan met president Donald Trump. In het gesprek, dat in drie delen wordt uitgezonden op de Amerikaanse zender CBS, komen uiteenlopende onderwerpen, zoals politiek en sport, aan bod. Trump bespreekt ze zoals alleen hij dat kan.

Een beladen gespreksonderwerp is Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, die Trumps verzoek om 5,7 miljard dollar vrij te maken om de grensmuur aan de grens met Mexico te bouwen resoluut weigert. Recentelijk zwoer ze zelfs dat de Democraten de grensmuur nooit zullen goedkeuren.

“Heel slecht voor de politiek”

“Dat was heel koud”, reageert Trump nu. “Maar ik had niet anders van haar verwacht. Ik vind dat zij heel slecht is voor ons land. Ze weet heel goed dat we een barrière en grenscontrole nodig hebben. Ze wilde gewoon een politieke strijd winnen. Ze is heel slecht voor de politiek, omdat ze in feite open grenzen wil. Mensenhandel stoort haar niet, anders zou ze zich niet zo opstellen.”

De president blijft echter vol vertrouwen: “Ze kan haar spelletjes blijven spelen, maar wij zullen winnen.”

“Iran is een echt probleem”

Ook Christopher Wray en Gina Haspel, de bazen van respectievelijk inlichtingendiensten FBI en CIA, kregen een veeg uit de pan. Aanleiding is de conclusie van een inlichtingenrapport dat Iran zich hield aan het nucleair akkoord, waar de VS vorig jaar uitstapte. Eerder deze week schreef Trump op Twitter dat de diensten “extreem passief en naïef zijn voor de gevaren van Iran”.

Die boodschap zet hij in het interview met CBS kracht bij. “Ik ben het niet met de diensten eens. President Bush had ook deze diensten. Die beweerden dat Saddam Hoessein nucleaire wapens had in Irak. Wat denk je? Ze hadden geen idee waar ze het over hadden. Door hen raakten we betrokken in een oorlog, waar we nooit in hadden moeten zitten. We hebben zeven biljard dollar uitgegeven in het Midden-Oosten en er levens verloren.”

Trump benadrukte dat hij de Amerikaanse troepen uit Syrië zal halen. In Afghanistan zullen mogelijk een klein aantal soldaten blijven. En in Irak “kunnen we net zo goed een basis openhouden”, klinkt het nog. “Eén van de redenen is dat ik Iran in de gaten wil houden, want Iran is een echt probleem.” Van een aanval op het land wilde Trump echter niets weten.

“Je moet onze vlag respecteren”

Gevraagd naar de Super Bowl die zondagavond (lokale tijd) wordt gespeeld, zei Trump dat de kijkcijfers van de NFL (de Amerikaanse Footballcompetitie) de laatste tijd geweldig zijn. Dat zou volgens de president alles te maken hebben met het feit dat spelers “niet meer knielen tijdens het volkslied”. Die daad werd zeer controversieel nadat speler Colin Kaepernick het twee jaar geleden als eerste deed om te protesteren tegen rassenongelijkheid en politiegeweld in het land. Een actie die op weinig begrip van Trump kon rekenen.

“Je moet respect hebben voor onze vlag en ons land. Dat wil ik als president en als burger”, reageert Trump.