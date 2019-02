Onze chef voetbal Ludo Vandewalle zag ondanks een nieuwe nederlaag toch ook positieve zaken bij Anderlecht

Het resultaat tegen Standard bleef nog achterwege. Dat is natuurlijk wrang want bij winst van STVV tegen Eupen valt het uit de top-zes. Maar Anderlecht speelde een helft lang herkenbaar voetbal. Het wordt – eindelijk – aangenaam om naar paars-wit te kijken. Toen Anderlecht in het laatste halfuur niet meer aan voetballen toekwam, was het pompen. Én verzuipen.