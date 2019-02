Mpoku bezorgt Standard de zege in beladen Clasico en gaat daarna Anderlecht-doelman nog wat uitdagen

Standard heeft Anderlecht zondag een 2-1 nederlaag aangesmeerd op de 24e speeldag in de Jupiler Pro League. Paul-José Mpoku zorgde er in de 89e minuut alsnog voor dat de Luikenaars mochten vieren en ging meteen nog wat uitdagen bij Anderlecht-doelman Didillon. Na affluiten riep heel Sclessin alvast “baraki”, verwijzend naar een gevoelige uitspraak van de Fransman.

Anderlecht-doelman Thomas Didillon schoffeerde eerder deze week (ongewild) de Standard-supporters in het Waalse voetbalprogramma La Tribune door te zeggen dat “baraki” zijn favoriete Belgische woord was. Baraki is een scheldnaam die gebruikt wordt voor de Standard-fans.

Niet alleen bij de fans was die uitspraak in het verkeerde keelgat geschoten, ook aanvoerder Paul-Jose Mpoku vierde zijn doelpunt en de zege met zijn hand achter zijn oor, precies om te zeggen: ‘Herhaal dat van die baraki nog maar eens...’ Hij ging zelfs uitdagend voor de neus van de doelman staan en jutte nadien ook het publiek nog wat op.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

