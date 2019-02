Komiek grapt met aanwezige prins Laurent tijdens awardshow: “Zijn zus is er ook. Goedenavond, Delphine”

Prins Laurent was zaterdag de speciale gast bij de Magrittes, de (hoofdzakelijk) Franstalige filmprijzen. Presentator en komiek Alex Vizorek liet de aanwezigheid van het lid van het koninklijk huis niet zonder een paar scherpe grappen voorbijgaan.

Samen met zijn dochter Louise was prins Laurent zaterdagavond in Brussel bij de uitreiking van de Magrittes. Dat heeft hij geweten. Presentator Alex Vizorek was goed voorbereid en had enkele scherpe grappen klaar voor de prins.

“De Belgische cinema doet zoals u: klagen dat ze onvoldoende geld ontvangen”, klonk het. Laurent schreef deze week een vlammende brief naar premier Charles Michel. Daarin eist hij dat de regering helpt een schadevergoeding van 50 miljoen euro van Libië te krijgen.

Maar ook de kwestie rond Delphine Boël kwam aan bod. “De zus van de prins is ook hier. Goedenavond, Delphine”, zei Vizorek. Vervolgens werd de camera gericht op een zwarte man met een blonde pruik in de zaal. Die hees een bord in de lucht, waarop een kroon stond afgebeeld en het woord ‘papa’.

De aanwezigen konden de grap goed smaken. Zo ook Louise, die moest lachen maar ook wat nerveus naar haar vader keek. Prins Laurent hield een moment een strak gezicht, maar vertoonde uiteindelijk een glimlach en begon te applaudisseren.