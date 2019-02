Wagen belandt in vaart in Mechelen: inzittende overleden

Mechelen - Ter hoogte van de Thiebroekvaart in Battel (Mechelen) kwam zondagavond een voertuig in het water terecht. Er is een persoon overleden bij het ongeval.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Het is nog niet duidelijk of er andere voertuigen bij het incident betrokken waren. Er is sprake van een inzittende.

“Toen we aankwamen zagen we de achterlichten van de wagen nog net onder water gaan”, zegt brandweerofficier Ronny Cornelis. “De duikers zijn meteen in het water gegaan en konden het slachtoffer snel uit het water halen. Hij was op dat moment al overleden. Volgens de MUG-arts was het slachtoffer vermoedelijk al overleden voor de wagen in het water belandde, maar dat is onder voorbehoud.” De takeldienst is intussen aangekomen.

Een ooggetuige zag alles gebeuren. “De wagen reed aan een behoorlijke snelheid tientallen meters in de berm en belandde uiteindelijk in het water”, zegt de man. “Hij maakte geen aanstalte om te stoppen. De auto heeft nog een hele tijd gedreven vooraleer volledig te zinken.”