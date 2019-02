Hun dubbele nationaliteit afschaffen? Deze Belgen moeten er niet van weten: “Schieten met een kanon op een mug”

“Schaf die dubbele nationaliteit af.” Dat zei topadvocaat Jef Vermassen vrijdag in Brugge na afloop van het assisenproces over de doodslag op Mikey Peeters (19). Een van de twee daders had de Tsjetsjeens-Belgische nationaliteit en kon uit de handen blijven van het Belgische gerecht door naar zijn tweede vaderland te vluchten.