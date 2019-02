Ex-profvoetballer krijgt bij topdokter zwaar verdict: “Ene knie kapot gespeeld in Milaan, ander is cadeautje van Franky Van der Elst”

Gewezen profvoetballer Geert Deferm begint de naweeën van een voetbalcarrière te ervaren. Hij sukkelt met zijn knie en gaat op consultatie bij professor dokter Johan Bellemans, de autoriteit op gebied van de knie.

“Ik kan niks meer, ik kan niet lopen”, zucht de nu 55-jarige Geert Deferm, die de glorieperiode van KV Mechelen meemaakte als linksachter. “Heel die linkerknie is om zeep, kapot gespeeld in Milaan. Aan de rechtse scheelt ook wel wat, dat was een cadeautje van Franky Van der Elst...”

“Als je kerngezond wilt blijven, moet je niet aan topsport doen. Dat is kristalhelder”, aldus knie- en sportchirurg Johan Bellemans.