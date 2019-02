Dronken bestuurder rijdt toilet café De Cinghel binnen, stamgasten laten het niet aan hun hart komen

De auto sloeg een gat in het toilet. Niemand raakte gewond. Foto: ppg

Geetbets - Een 29-jarige automobilist uit Hasselt heeft gisteren in de late namiddag brokken gemaakt in de Dorpsstraat in Geetbets. Hij knalde het toilet van café De Cinghel binnen.

De bestuurder kwam vanuit het centrum van het dorp en reed richting Herk-de-Stad. Hij verloor omstreeks 16.30 uur de controle over het stuur van zijn Ford RS, waarop de auto zich in het toilet van café De Cinghel boorde. De horecazaak ligt op de splitsing van de Dorpsstraat en Singel.

Op het moment van het ongeval zat er niemand van de stamgasten op de ‘koer’. In het café raakte dan ook niemand gewond. Ook de chauffeur kwam met de schrik vrij. Hij bleek wel onder invloed van alcohol te sturen en moest meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Dat bevestigt korpschef Luc Liboton van de politiezone Hageland.

De ravage aan het toilet is enorm. De brandweer van Tienen kwam eraan te pas om de brokstukken die tot op de weg waren geslingerd, op te ruimen. Omdat de stabiliteit van het gebouw niet is gegarandeerd, voerde de brandweer stuttingswerken uit. Allicht is het bijgebouw rijp voor de sloop.

Door de klap is de voorgevel van de wc weggeslagen en ook de zijmuur zit vol scheuren. Controle moet uitwijzen of het café zelf schade heeft opgelopen.

De stamgasten lieten het gisteravond alvast niet aan hun hart komen. Terwijl de politie de bestuurder ondervroeg in de combi en de brandweer de weg schoonmaakte, genoten ze met volle teugen van een goed glas.