Voetbalploeg incasseert op één weekend 84 doelpunten: “Toch kwam iedereen met een glimlach van het veld”

0-47 dat was het ­resultaat van de wedstrijd van de damesvoetbalploeg VC Herzele-Ressegem tegen de Zebra’s uit Bors­beke. Om de twee ­minuten ging een bal tegen de netten van de Ressegemse dames. Vrijdagavond speelden ze ook al tegen elkaar en toen werd het 37-0. Beide ploegen gingen pas onlangs van start, maar in Ressegem is duidelijk nog wat werk aan de winkel.

“Dat klopt”, zegt voorzitter Danny Van Melkebeke. “We vonden het eigenlijk nog te vroeg om in competitie te gaan, maar enkele van de speelsters drongen daarop aan. We kregen enkel maar pandoeringen, maar toch kwam iedereen met de glimlach op het gezicht van het veld. Weldra kunnen we ook ’s avonds trainen en er dienden zich al bij­komende speelsters aan.” Beterschap op komst, dus.