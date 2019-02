Belgische ouders getuigen over de pijnlijke realiteit van hun adoptiekinderen: “Moeten leven met die gedachte is ondraaglijk”

Of het gerecht een DNA-staal van hun Congolees adoptiekindje mag ­afnemen? Die vraag kregen vijftien Belgische adoptieouders vorige week, omdat de vrees bestaat dat er sprake is van ontvoering. “Moeten leven met de gedachte dat hun biologische moeder hen had achtergelaten is ondraaglijk”, getuigen twee ouderparen van twee ontvoerde “weesjes”. Een verhaal van grootschalige adoptiefraude met alleen maar verliezers.

Een doorsnee ochtend in een badkamer, ergens in de Brusselse periferie. Gabriëlle* (nu officieus 8) is er net voor school druk in de weer om vlechtjes in haar kroezelhaar te draaien. Moeder Jeanine* staat ...