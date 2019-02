Ouders die pasgeboren zoon en dochter verloren, maken ook kistjes voor andere overleden kindjes

Turnhout -

Flor werd enkele dagen na zijn geboorte begraven in een witte kist. Afstandelijk en “steriel”, volgens zijn ouders. Dus toen twee jaar later ook Flors pasgeboren zusje Marie stierf, maakten ouders Jef en Nele uit Turnhout zélf een doodskistje. “Dat de hele familie dat in elkaar had getimmerd en beschilderd, was pure rouwverwerking.” Het koppel wil dat nu ook voor ­andere kindjes doen. “Wie een kind verloren heeft, beseft waarom we dit doen.”