Deze meisjes gingen dankzij Leonardo DiCaprio de hele wereld rond

Leonardo DiCaprio (44) heeft de Belgische klimaatbrossers ­ontdekt. De Amerikaanse acteur en klimaatactivist nam op Instagram een bericht over van de Britse krant ‘The Guardian’ over de ­betogingen in Brussel, Leuven en Luik. De betogers op de foto’s zijn nu echt wereldberoemd: DiCaprio heeft 28,7 miljoen volgers op ­Instagram, de foto’s werden bijna een miljoen keer leuk bevonden.