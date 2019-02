Tekeningen met een (grote) boodschap: toiletdame heeft origineel ‘tarief’ om naar de wc te mogen

Brussel - 50 cent óf een ­tekening. Dat is al jaren het tarief voor wie in de Beursschouwburg in Brussel naar het toilet wil. Afgelopen weekend exposeerde toiletdame Cristina Cerqueira voor het eerst haar verzameling.

“Iedere avond zijn er bezoekers die niet willen betalen om naar het toilet te gaan”, zegt Cristina Cerqueira, al 10 jaar de toiletdame van de Beursschouwburg. “Je kan je als toiletdame dan kwaad maken, maar ik ben zelf ook student geweest en ik ken de waarde van geld, dus zocht ik liever een andere oplossing.”

Aangezien ze zelf nog kunstgeschiedenis studeert, viel haar keuze op tekeningen. “Iedere avond heb ik enkele schriftjes mee, en in plaats van te betalen kun je een tekening achter­laten. In steden als Rome, Lissabon of Parijs zijn de mensen pretentieuzer en zouden ze zo’n actie links laten liggen. In Brussel doet ­iedereen het gewoon, en volgt ook een fijne babbel.”

Ondertussen hebben bezoekers van de Beursschouwburg al meer dan 200 schriftjes volgetekend, goed voor duizenden tekeningen en dus een eerste tentoonstelling. “Voor één keer heb ik me aan de toiletten laten vervangen, om op m’n expo aanwezig te kunnen zijn.”