Koude Oorlog warmt weer op na opblazen wapenakkoord: “Het is een ramp en directe bedreiging voor Europa”

Vrijdag blies Donald Trump het INF-verdrag – het verbod voor Rusland en Amerika om middellangeafstandsraketten te hebben – op . Een dag later deden de Russen net hetzelfde. Een robuust vredesverdrag van 30 jaar ligt zo aan gruzelementen. Is dat erg? “Heel erg”, zeggen specialisten in koor. “De wereldvrede is misschien niet opgeblazen, maar de VN, Europa en de NAVO moeten een vuist maken, anders wordt het een zootje waar niemand beter van wordt.”