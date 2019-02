De meest geruisloze bankroof in jaren: tunnels gegraven en door riool gekropen zonder dat iemand iets in de gaten had

Antwerpen - Het lijkt iets voor in Amerikaanse films, maar een bende overvallers is er afgelopen weekend in geslaagd een BNP Paribas Fortis-bank in hartje Antwerpen te beroven. Op een zondag, geruisloos en zonder een schot te lossen. Met dank aan twee tunnels en wat ploeteren door de riolering.

De bewoners van de Antwerpse Belgiëlei keken gisteren raar op. Plots zetten in de late namiddag agenten in allerijl de straat af, werden gasmetingen uitgevoerd en gingen alle riooldeksels in het midden van de straat omhoog. Om de nodige verluchting te garanderen voor de experts die door de rioleringsbuis klauterden, zo zou later blijken. “Een sporenonderzoek”, klonk het in eerste instantie vaag bij politiewoordvoerder Willem Migom. In realiteit: de start van een onderzoek naar de meest geruisloze bankroof in jaren.

Even voordien had de bewakingsfirma van de BNP Paribas Fortis-bank alarm geslagen na vermoedens van een inbraak. En dat bleek al snel te kloppen.

Foto: bfm

Gat in kluizenzaal

Het verhaal lijkt zo geplukt uit een Amerikaanse misdaadfilm, genre Ocean’s Eleven. Aan de voorzijde van de bank oogde alles rustig en normaal, maar in de kluizenzaal van de bank bleek een gat te zitten. Groot genoeg om een mensenlichaam door te wurmen. De politie bevestigt dat meerdere kluizen opengebroken waren.

De omvang van de buit? Onduidelijk. De bank zelf weigerde gisteren elke vorm van commentaar. Gingen de daders met miljoenen aan de haal of dropen ze teleurgesteld af? Niemand die het zeggen wou of kon. “We zitten nog in een opstapfase van het gerechtelijk onderzoek”, zei een politiebron gisteravond. Mysterie troef.

De eerste onderzoeksdaden leren dat de inbrekers bijzonder vernuftig tewerkgingen. En een plan bedachten dat niet in enkele uren uitvoerbaar was. Zo groeven ze eigenhandig twee tunnels van een viertal meter lang om de kluizenkamer te bereiken.

Ze vertrokken vanuit een gebouw in een aanpalende straat, op zo’n driehonderd meter van de bank. Daar groeven ze een eerste tunnel die uitkwam in de riolering. Vandaar ging het honderden meters te voet door de afvoerbuizen, tot pal onder de bank. Een tweede tunnel bracht de inbrekers tot onder de kluizenzaal.

Foto: bfm

De daders sloegen bewust op een zondag toe, omdat de bank dan leeg is. Niemand had ook maar iets in de gaten. Of het moet een buurvrouw in de aanpalende straat zijn die gisteren zei dat ze de afgelopen dagen “veel geklop” had gehoord bij de buren.

Mysterie

De politie viel in de late namiddag binnen in het appartementsblok waaruit de eerste tunnel vertrok, en nam iemand geboeid mee. Volgens onze informatie is het lang niet zeker of hij wel iets met de roof te maken heeft. Alle bewoners van het gebouw werden verhoord. “We hebben voorlopig geen idee wie de daders zijn”, zegt Roger Moorthamer van de federale politie. Het doorzoeken van de rioleringen leverde, buiten het ontdekken van de twee tunnels, niets op.