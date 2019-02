Buurt rouwt om Antwerpens bekendste (ex-)zwerver. “Louis was de burgemeester van het Koningin Astridplein”

Antwerpen / Deurne -

Tekeningen, bier, frieten en heel veel bloemen. Het bankje in de voortuin van Louis in de Venneborglaan in Deurne is dit weekend de plaats geworden voor kennissen en buren om te rouwen. Louis was jarenlang dakloos en woonde nu een paar jaar in Deurne, waar hij vorige week overleed. In de buurt heeft iedereen een eigen verhaal over de meest joviale buurtbewoner.