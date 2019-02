De zestigjarige Koerdische man die zaterdagmiddag in de Brederode­straat de fatale schoten loste op Emre Sogutlu (28) is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Ook zijn 32-jarige zoon zit in de cel. Volgens de Koerdische schutter werd hij al geruime tijd belaagd door het dodelijke slachtoffer en zijn neef.