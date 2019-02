Website moet slaagcijfers voor theoretisch rijexamen opkrikken

Omdat steeds minder kandidaat-bestuurders slagen voor het theoretisch rijexamen, lanceert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maandag een website met gratis lesmateriaal en oefeningen. Die moet de slaagcijfers weer opkrikken, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag.

Wie wil slagen voor het rijexamen, moet 41 op 50 halen. Maar sinds de hervorming van het examen in juni 2017 verliezen kandidaten niet langer 1 punt als ze een zware fout maken, maar in één klap 5. Twee van dergelijke missers en hij/zij is dus sowieso gebuisd. De gevolgen voor het slaagpercentage zijn groot: waar in 2015 zes op de tien een voldoende haalden, waren dat er vorig jaar nog slechts vier op de tien.

Minister Weyts besliste daarom dat er een digitaal platform moest komen waarop de 80.000 Vlamingen die elk jaar hun kans wagen, zich beter kunnen voorbereiden. Vandaag wordt de gratis website www.mijnrijbewijsB.be gelanceerd. Leerlingen kunnen er de theorie doornemen en hun kennis vervolgens testen aan de hand van oefeningen.