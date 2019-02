Amerikaanse immigratiedienst pakt rapper 21 Savage op omdat visum ongeldig is

De rapper 21 Savage is zondag gearresteerd in de Amerikaanse stad Atlanta door de immigratiediensten, omdat hij in feite een Brit is wiens visum verstreken is.

“De federale immigratiepolitie (ICE) heeft de onwettig aanwezige Britse burger Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, ook bekend als ‘21 Savage’, gearresteerd tijdens een gerichte operatie met de federale en lokale wetshandhavingspartners zondagochtend in de metro van Atlanta”, zo gaf de lokale zender WBTV een verklaring van de dienst weer.

De 26-jarige rapper arriveerde legaal in de Verenigde Staten in juli 2005, maar bleef in het land toen zijn visum een jaar later verstreek, staat in de verklaring. In 2014 werd hij ook veroordeeld voor drugsfeiten in Georgia.

Hij zit momenteel in hechtenis in de staat Georgia en moet nu voor de rechter verschijnen. Hij riskeert te worden uitgezet. Zijn advocate Dina LaPolt verklaarde “hard te werken om meneer Abraham-Joseph uit detentie te krijgen, terwijl we met de autoriteiten samenwerken om elk misverstand op te klaren”.

Abraham-Joseph werd twee keer genomineerd voor de Grammy’s van 2019 met zijn lied ‘Rockstar’ samen met Post Malone.