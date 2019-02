VAR, waar was je? Chef voetbal Ludo Vandewalle ergert zich aan vermijdbare fouten van de videoref

De scheidsrechters zijn niet langer de (enige) kop van jut in het voetbal. De VAR, de videoref, komt bij het clubje. Gisteren ging hij in de fout op Club Brugge. Een overduidelijke strafschopfout van Birger Verstraete op Hans Vanaken ontsnapte aan de aandacht van de ref én de VAR. Die laatste was net daarvoor wel nog wakker en zorgde ervoor dat Emmanuel Dennis terecht rood kreeg.