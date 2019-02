Het ging bij Club Brugge vooral niet over voetbal, maar wel over de andere V’s: VAR, Veld en Vervanging

Club Brugge heeft zijn eerste topafspraak van 2019 gemist. Met elf tegen elf lag het onder tegen AA Gent, dat onvergelijkbaar was met het team dat in de heenronde 0-4 verloor in de Ghelamco Arena. Na afloop ging het over alles, behalve over voetbal: de VAR, het veld en de vervanging van Vormer.