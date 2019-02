West-Vlaams bedrijf vindt wrak van vliegtuig van verdwenen voetballer Emiliano Sala, lot van inzittenden blijft onduidelijk

Het wrak van het vliegtuigje dat de Argentijnse voetballer Emiliano Sala naar zijn nieuwe club in Wales moest brengen, is zondagavond teruggevonden. Het was een schip van het West-Vlaamse bedrijf GEOxyz dat zondag in de buurt van het Kanaaleiland Guernsey op het wrak stootte. Dat zegt CEO Patrick Reyntjens aan VRT NWS. Er is nog geen duidelijkheid over het lot van de twee inzittenden.

De zoektocht naar het vliegtuigje van Sala duurde twaalf dagen. De vondst van GEOxyz uit Zwevegem bevestigt wat iedereen al lang vreesde: dat het kleine toestel tijdens de vlucht van Frankrijk naar Wales in het Kanaal gecrasht was.

De schepen van GEOxyz worden normaliter gebruikt om de zeebodem in kaart te brengen. Zaterdagochtend werd het West-Vlaamse bedrijf door de Air Accidents Investigation Branch (AAIB) van het Britse ministerie van Defensie echter ingeschakeld voor een atypische opdracht: de Geo Ocean III moest een gebied van 3 vierkante kilometer ten noorden van het Kanaaleiland Guernsey uitkammen.

Zondagochtend vond de FPV Morven, ingehuurd door de familie van Sala, wrakstukken van het vliegtuig, waarna de AAIB de Geo Ocean III ter plaatse stuurde. “We werden bijgestaan door een Frans schip”, aldus GEOxyz-oprichter en CEO Patrick Reyntjens aan VRT NWS. “Samen hebben we met gespecialiseerde apparatuur de zone afgespeurd, tot we zondagmiddag een anomalie vonden op de zeebodem. Vervolgens hebben we met onze onderwaterrobot verder onderzocht of dat het verdwenen Beechcraft-vliegtuig was. En we hebben inderdaad het volledige vliegtuig kunnen identificeren, op de zeebodem”, aldus Reyntjens. “Het vliegtuig bleek zwaar gehavend te zijn.”

Lot van inzittenden

Er is nog geen duidelijkheid over het lot van de 28-jarige Sala en de 59-jarige piloot David Ibbotson. “We wachten op het volgende tij om opnieuw met onze robot te kunnen duiken en de plek verder te onderzoeken”, verduidelijkt Sala. De families van beide inzittenden zijn wel al op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen.

De Geo Ocean III blijft nu liggen waar het wrak gevonden werd, in afwachting van nieuwe instructies van het AAIB. Zo moet het schip misschien overgaan tot de berging van het gecrashte vliegtuig. “Maar voor daarmee begonnen mag worden, moet eerst de volledige crashzone in kaart worden gebracht”, aldus Reyntjens.

Twee weken wanhoop

Het kleine vliegtuig was op maandag 21 januari vanuit Frankrijk vertrokken richting Wales, om Sala naar zijn nieuwe club Cardiff City te brengen. De Premier League-club had de Argentijnse spits net voor 20 miljoen euro overgenomen van FC Nantes. Het vliegtuig verdween maandagavond boven het Kanaal echter plots van de radar.

Nadat grote zoekacties niets opleverden, werd de officiële redding afgeblazen. Op aandringen van familie en vrienden, en met de hulp van veel giften uit de voetbalwereld, werd vervolgens echter toch verder gezocht.

“Ik kan het niet geloven”, reageerde Sala’s vader Horacio bij Cronica TV. “Dit lijkt wel een droom, een slechte droom. Ik ben de wanhoop nabij.”