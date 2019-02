Fans én bestuur Cercle Brugge beginnen te morren na 1 op 15, maar ‘het plan’ is tegenwoordig belangrijker dan de resultaten

Nieuwkomer Cercle Brugge verkeerde dit seizoen nog geen minuut in gevaar en sprokkelde voor Nieuwjaar al de vereiste punten. Maar de recente 1 op 15 dreigt voor een anticlimax te zorgen. Geen prettig vooruitzicht voor de derby van zondag. De fans roeren zich, het (ceremoniële) bestuur mort en trainer Laurent Guyot voelt de druk. Wat de eigenaars in Monaco denken, is niet altijd duidelijk.

Het was niet de eerste keer dat trainer Laurent Guyot de kop van Jut was voor de trouwe achterban, die ook in Waregem weer talrijk aanwezig was en luidruchtig supporterde. Zo hoort het ook, maar van hun ...