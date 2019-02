Vijf doden nadat vliegtuigje in woning crasht in Californië

In de Californische stad Yorba Linda is zondag een vliegtuigje neergekomen in een woning met twee verdiepingen. Daarbij zijn vijf mensen omgekomen, aldus het kantoor van de sheriff.

Het gaat om de piloot als enige inzittende van het toestel en twee mannen en twee vrouwen in de in brand gevlogen woning. Twee andere mensen zijn met brandwonden naar een ziekenhuis overgebracht, een brandweerman liep een lichte enkelblessure op.

Het toestel had na opstijgen een bocht naar links gemaakt en is snel naar beneden gekomen. Brokstukken lagen over vier woonblokken verspreid. De oorzaak van de crash is nog onbekend.