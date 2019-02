Zware hinder in heel Limburg door staking van chauffeurs De Lijn

De chauffeurs van De Lijn in Limburg leggen maandag massaal het werk neer omwille van de te hoge werkdruk en het personeelstekort. “We schatten dat zeker 80 procent van de ritten niet gereden wordt”, klinkt het bij De Lijn.

De staking van de chauffeurs zorgt maandag voor zware hinder in de hele provincie. De vervoersmaatschappij zal op haar website lijsten plaatsen met de gevolgen van de staking voor de reizigers. “Er zijn bussen die rijden, maar dat is toch eerder miniem. Zowel stads- en streeklijnen als belbussen zijn zwaar geïmpacteerd. Reizigers zoeken dus best alternatieven”, zegt woordvoerster Inge Debruyne.

Voorlopig is er geen zicht op het reële aantal chauffeurs dat maandag het werk neergelegd heeft. Vakbond ACV meldde eerder dat ruim 200 chauffeurs in het noorden van Limburg mee staken. De actie wordt ook gesteund door het gemeenschappelijk vakbondsfront. Er zijn ook stakersposten, waardoor er weinig uitgereden kan worden.

Maandagmorgen zit de directie opnieuw samen met de vakbonden. “De directie van De Lijn betreurt de actie, zeker gezien de gesprekken al vergevorderd waren”, stelt Debruyne.

Er wordt maandag gestaakt in drie stelplaatsen van De Lijn - in Winterslag, Kinrooi en Lanaken - maar ook bij privébedrijven die voor De Lijn rijden. Volgens vakbondsman Steven Steyaert hebben ook alle chauffeurs die voor de pachters rijden het werk neergelegd. Voorlopig is er geen zicht op het reële aantal chauffeurs dat maandag het werk neergelegd heeft.

Volgens de vakbonden laat de nieuwe dienstregeling veel te weinig ruimte voor rust. De Lijn verwacht dat de bussen en trams dinsdag weer normaal rijden.