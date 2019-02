Geen razzia’s meer tijdens voedselbedeling voor transmigranten in Zeebrugge, maar “menswaardige aanpak is geen zachte aanpak”

De nieuwe burgemeester in Brugge, Dirk De fauw (CD&V), wil andere accenten leggen in de aanpak van transmigratie in Zeebrugge. Dat zegt De fauw maandag in De Standaard. “Ik zal niet dulden dat vluchtelingen en migranten stelen, geweld plegen of in woningen en garages inbreken. Wie strafrechtelijke inbreuken pleegt, moet worden gestraft. Maar tegelijk pleit ik ook voor een menswaardiger aanpak. Ik heb daarvoor al afspraken gemaakt met mijn korpschef.”

Een van die afspraken luidt: geen razzia’s meer aan de kerk van pastoor Fernand Maréchal. Sinds vorige ­zomer dreef de politie van Brugge de repressie in Zeebrugge op met onder meer acties om 17 uur aan de kerk, toen de migranten er eten kregen. “Ik ben niet opgezet met zulke acties”, zegt De fauw, sinds een maand burgemeester van Brugge – hij volgde de socialist Renaat ­Landuyt op. “Ik geloof niet dat mensen uit Afrika naar Zeebrugge komen voor een bord soep en dat zo’n voedselbedeling meer migranten aantrekt.”

Vrijwilligers zelf verdedigen

Intussen delen vrijwilligers vandaag alleen nog lunchpakketten uit in een privéwoning, uit voorzorg. De fauw wil ook dat vrijwilligers die louter aan liefdadigheid doen, met rust worden gelaten. “Ik heb me laten vertellen dat vrijwilligers die slaapzakken aan migranten hebben gegeven, mogelijk strafrechtelijke feiten ten laste worden gelegd, zoals medeplichtigheid aan het inbreken van het havengebied en mensensmokkel. Ik heb mijn korpschef laten weten dat als die mensen voor de rechtbank worden gebracht, ik mijn toga aantrek om ze zelf te verdedigen (De fauw is advocaat, nvdr.), ik hoop dat hij die boodschap ook aan de procureur heeft overgemaakt.”

De fauw is ook voorstander van een infopunt in Zeebrugge waar migranten juridisch advies kunnen krijgen. Opvallend, want zijn voorganger Landuyt was dat niet. “Ik weet dat de politie in veel landen corrupt is, en dat migranten daardoor ook geen enkel geloof hechten aan wat onze politie hen vertelt”, aldus De fauw. “Daarom is er nood aan een infopunt met objectieve informatie, ook over de mogelijkheid om asiel aan te vragen.” Dat infopunt komt volgens de burgemeester het best op een neutrale plek buiten het havengebied. “Migranten moeten er de zekerheid hebben dat ze er niet kunnen worden opgepakt.”

Extra agenten en camera’s

Tijdens ‘De Ochtend’ op Radio 1 vertelde De fauw dat er fors zal worden ingezet op extra beveiliging. Een menswaardige aanpak is immers geen zachtere aanpak, aldus de burgemeester. “Er moet kordaat opgetreden worden opdat de inwoners van Zeebrugge zich niet langer onveilig voelen”, klinkt het. “De beveiliging van de haven wordt opgetrokken, we investeren in extra camerabewaking en zullen een netwerk creëren met alle private beveiligingsfirma’s, zodat zij elkaar van verdachte zaken op de hoogte kunnen stellen.”

Er komen ook meer agenten op straat. Dat heeft De fauw afgesproken met minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem. “Er komen 24 pas afgestudeerde manschappen uit de West-Vlaamse politieschool naar Zeebrugge, zij zullen zich op deze problematiek toespitsen.”