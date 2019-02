Van Quickenborne ontzet dat Armeens gezin in land mag blijven: “Als je dit toelaat, dan laat je illegaliteit op kap van kinderen toe”

Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne vindt dat de familie Khmoyan naar Armenië terug moet. Dat zei hij maandag in het Radio 1-programma ‘De Ochtend’. Het gezin kreeg al verschillende keren het bevel om het land te verlaten en verbleef vier weken lang in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel, maar verhuist maandag naar een open terugkeerwoning.

De Khmoyans, een gezin met twee dochtertjes van twee en acht jaar, werden op 8 januari opgepakt en overgebracht naar het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel. Hun aanvraag tot regularisatie is geweigerd en ze hebben een uitwijzingsbevel gekregen. Normaal gezien zou de familie zaterdag op een repatriëringsvlucht naar Armenië worden gezet, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

Vandaag worden de Khmoyans overgeplaatst naar een open terugkeerwoning, al betekent dat niet dat hun uitwijzing volledig van de baan is. Vooral om het achtjarige dochtertje Anna-Maria is heel wat te doen. Het kind is hier geboren, gaat naar school in Borgerhout en zou psychische problemen hebben ondervonden door het verblijf in Steenokkerzeel.

Van Quickenborne: “Niet normaal, zo zetten we het systeem onder druk”

Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne vindt dat het gezin toch terug moet naar Armenië. Volgens hem is het land “niet onmiddellijk een land van oorlog” en blijven de ouders hier “hardnekkig, en dat op kap van het kind”. “Ik vind dat niet normaal. Als we dat zo gaan organiseren, dan zetten we ons systeem hier onder druk”. Hij verdedigde daarin ook minister van Asiel en Migratie Maggie De Block, zijn partijgenote. “Maggie is iemand die de dossiers op een strenge maar menswaardige manier bekijkt.”

Volgens Van Quickenborne moeten de regels worden aangepast, zodat men niet meer onbeperkt in beroep kan gaan tegen een uitwijzing. “Als men negen keer in acht jaar tijd diezelfde zaak moet aankaarten, dan moet het aantal beslissingen beperkt worden.”

