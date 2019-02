Belgische snowboarder (24) om het leven gekomen bij lawine in Italië

Een 24-jarige Belg is zondag om het leven gekomen bij een lawine in het Noord-Italiaanse Livigno. Dat melden de Italiaanse hulpdiensten, en werd aan onze redactie bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

B. L. (24) was zondag samen met een vriend aan het snowboarden in het skigebied van Livigno (nabij de Zwitserse grens) toen het duo volgens de Italiaanse reddingsdiensten de skipiste verliet. De vriend zou L., die last had van zijn knie, vervolgens achtergelaten hebben om alleen naar beneden te snowboarden.

Toen L. in de late namiddag echter nog steeds niet beneden was, waarschuwde zijn vriend de reddingsdiensten. Die vonden de jongeman levenloos terug bedolven onder enkele meters sneeuw, het gevolg van een kleine lawine.