“Krachtige explosie” op druk bezochte markt in Somalische hoofdstad Mogadishu

Op een druk bezochte markt in de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft zich maandag een “krachtige explosie” voorgedaan, zo heeft de politie meegedeeld.

“Er was een krachtige explosie op de Hamarweyne-markt”, zei politieman Ibrahim Mohammed. “Tot nu toe hebben wij geen gegevens, maar de zone waar de explosie zich heeft voorgedaan is een druk bezochte markt”. In de buurt bevinden zich overheidsgebouwen.

Net als het Franse persbureau AFP de politie citerend meldde het Duitse persbureau DPA dat een winkelcentrum geviseerd is. Dikke witte rook stijgt op uit het gebied rond het winkelcentrum in het district Hamar Weyne dat winkels, banken en andere handelszaken omvat.

Politieman Ahmed Baashane zei tegenover DPA ervan uit te gaan dat er een autobom in het spel is. De Somalische hoofdstad is geregeld het doelwit van de radicaal-islamistische terreurgroep al-Shabaab.