Vierjarig jongetje schiet zijn hoogzwangere moeder per ongeluk in het gezicht met wapen dat hij onder matras vond

In de Amerikaanse stad Seattle heeft een vierjarige jongen zijn hoogzwangere moeder zondag per ongeluk in het gezicht geschoten. Dat meldt zender de Seattle Times op gezag van de politie in King County. De vrouw vecht nu voor haar leven.

Het kind had het vuurwapen gevonden onder de matras van het bed van zijn ouders. Het vierjarig zoontje besefte niet dat het onbeveiligd en geladen was. Hij richtte het handwapen op zijn mama en haalde de trekker over, zonder de consequenties daarvan te begrijpen.

Onduidelijkheid over wapen

Zijn moeder, die acht maanden zwanger is, werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd in Seattle. Het zoontje en haar echtgenoot zijn momenteel bij haar, maar de vader zou op het moment van het ongeluk niet thuis geweest zijn.

De man is wel de eigenaar van het wapen, zo meldt de politie van King County. Het wapen was niet geregistreerd, maar het lijkt niet te zijn gestolen. De vader van het jongetje zou uit angst voor de verhoogde criminaliteit in de buurt het wapen onder zijn matras hebben gestopt.

Het is onduidelijk of de man al of niet in verband met het wapen wordt aangeklaagd, omdat het onduidelijk is op wiens naam het wapen geregistreerd was.