Michel Preud’homme naar de tribune: “Mijn reputatie is weer bevestigd, zeker? Maar ik heb niemand beledigd”

Alsof het 90 minuten hoogspanning op het veld nog niet genoeg was, zorgden Standard en Anderlecht ook voor vuurwerk naast het veld. Zo ging Mpoku ostentatief Didillon uitdagen en maakte Luyindama een wel heel snelle en opgemerkte rentree. Maar langs de zijlijn kregen we ook nog eens vintage Preud’homme voorgeschoteld toen een knap doelpunt van Carcela door de VAR werd afgekeurd voor een voorafgaande fout van Laifis op Bakkali.

Hij zuchtte eens diep, toen hem naar de fase waarvoor ref Lawrence Visser hem naar de tribune stuurde werd gevraagd.

“Zo vermoeiend”, sprak Michel Preud’homme. “Elke week zijn er discussies over de VAR. Eigenlijk wilde ik er niets over zeggen.” Maar daar is hij niet goed in. “Luister, het kan best een fout zijn geweest van Laifis op Bakkali, maar gaan we nu telkens zo ver terug in de fase om een goal af te keuren? Wordt dit dan de nieuwe regel? 50 meter terug? 5 minuten terug? Daarom was ik dus zo gefrustreerd.”

Maar hij heeft geen lelijke dingen geroepen, beweert hij. “Ik heb veel gesticuleerd en geroepen, maar niemand beledigd”, aldus Preud’homme.

Er volgt hoogstwaarschijnlijk een schorsing en dus zal hij niet op de bank mogen zitten in Genk. “Dan zit ik in de tribune als vicevoorzitter”, kon hij er al om lachen. “Ach, mijn reputatie is weer bevestigd, zeker?”

