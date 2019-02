DNA-expert: “DNA van Nemmouche op kalasjnikov die gebruikt werd bij aanslag, mogelijk ook op deur van Joods Museum”

Het DNA van Mehdi Nemmouche is aangetroffen op verschillende plaatsen op de kalasjnikov die gebruikt is bij de aanslag op het Joods Museum van België. Dat heeft de Belgische DNA-expert Dieter Deforce maandag verklaard voor het Brusselse assisenhof. Mogelijk zit zijn DNA ook de deur van het museum, maar daar kan de expert niet zeker van zijn.

Volgens professor Deforce is het DNA van Nemmouche aangetroffen op de draagriem van de kalasjnikov, op de binnenkant van het sluitstuk van het wapen, en op een opzetstuk. Op het deksel van het sluitstuk, op een knop en op een ander metalen deel werd een gedeeltelijk DNA-profiel van Nemmouche gevonden.

“Er zijn telkens twee allelen te weinig om van een volledig profiel te spreken”, zegt professor Deforce. “Er zijn dus aanwijzingen dat hij het wapen daar heeft aangeraakt maar we kunnen er niet volledig zeker van zijn en kunnen het niet volledig uitsluiten.”

DNA op deur

Op de revolver die bij de aanslag werd gebruikt, kon geen DNA van Nemmouche gevonden worden. Op de deurknop van het Joods Museum is dan weer wel een gemengd DNA-profiel gevonden, waarin mogelijk ook het DNA van Nemmouche zit.

“Opnieuw komen we twee allelen te kort om van een volledige overeenkomst te spreken”, ging de professor verder. “De kans dat zijn DNA in dat mengprofiel zit, is wel 100 maal groter dan de kans dat het er niet in zit.”

Op die deur werden ook de DNA-profielen van slachtoffers Alexandre Strens en Dominique Sabrier gevonden, maar niet het DNA-profiel van Emanuel Riva, hoewel op bewakingsbeelden van het Joods Museum te zien is hoe die de deur aanraakt.

“Als iemands DNA niet gevonden wordt, is dat geen bewijs dat hij dat voorwerp niet heeft aangeraakt”, aldus professor Deforce. “Op sommige ondergronden blijft nu eenmaal meer DNA achter dan op andere. Een ondergrond die vaak wordt aangeraakt door verschillende personen, is moeilijker te analyseren. Die geeft vaak een gemengd DNA-profiel van slechte kwaliteit.”

Vier foute stellingen van verdediging

De DNA-expert zorgde ook voor een vervelend moment voor de verdediging van Nemmouche, toen hij vier zinnen uit hun akte van verdediging als “wetenschappelijk niet correct” beoordeelde. Na de uiteenzetting van Deforce legde procureur Yves Moreau hem enkele fragmenten voor uit de akte van verdediging. Voor Nemmouches advocaten is het ontbreken van een duidelijk DNA-spoor van de beschuldigde een belangrijk argument.

Tot vier keer toe antwoordde de expert dat stellingen uit de akte van verdediging “wetenschappelijk niet correct” zijn. Zo kan bijvoorbeeld niet geconcludeerd worden dat de schutter wel DNA moet achtergelaten hebben aangezien hij de deur heeft aangeraakt. “Men laat bij een aanraking niet per se DNA achter”, aldus de expert.

Omgekeerd klopt het ook niet dat er een bewijs is dat Nemmouche de deur niet heeft aangeraakt. Een gemengd DNA-spoor op de deur sluit dat niet uit. “Er is een zwakke probabiliteit, 1 op 109. Men kan discussiëren of dat voldoende is, maar men kan niet zeggen dat er zeker niets is gevonden.”