Lovendegem - Een vader uit Waarschoot is maandagochtend tot acht jaar cel veroordeeld voor de zware mishandeling van zijn eigen zoontje. Vanaf de geboorte al ging de vader vreselijk tekeer, met onder meer een schedelbreuk tot gevolg. De feiten kwamen pas aan het licht nadat artsen verwondingen hadden vastgesteld die enkel door agressie konden toegebracht geweest zijn.

Het jongetje werd in februari 2018 geboren, maar ging de eerste twee maanden van zijn leven door een hel. Zijn eigen vader, A.C., schudde hem door elkaar, duwde hard op zijn borstkast en wrong aan zijn beentjes tot de baby begon te huilen. Op 28 april 2018 kende de mishandeling een triest hoogtepunt. Het jongetje van amper twee maanden oud werd op het hoofd geslagen met een stomp voorwerp of tegen de muur of grond gegooid met zijn hoofdje. Nadien werd de baby nog meermaals zwaar door elkaar geschud. Artsen stelden een schedelbreuk, hersenvliesbloedingen en bloedingen in beide ogen vast ten gevolge van de zware mishandeling.

Mishandeld in ziekenhuis

Het kind belandde zwaargewond in het ziekenhuis, maar zelfs daar kon C. zich niet bedwingen. Hij kneep de keel van het al zwaargewonde kind dicht “omdat het zijn flesje moest leegdrinken”. Zijn zoontje hield er krab- en schaafwonden en blauwe plekken op de keel aan over. Omdat het jongetje er slecht aan toe was, werd het overgebracht naar het UZ Gent, waar artsen ook oudere verwondingen vaststelden. “Bij eerdere mishandelingen liep de jongen drie gebroken ribben en twee gebroken ruggenwervels op”, stelde de rechter maandag in het vonnis. “Verwondingen die volgens de artsen enkel door derden konden worden toegebracht.”

“Meneer verzweeg zijn daden voor de hulpverleners, zelfs toen het leven van zijn eigen zoontje aan een zijden draadje hing”, aldus rechter Van Mol. “Ook tijdens het onderzoek kwam niet echt een motief naar voren en kwam er geen schuldinzicht. Dat maakt hem maatschappelijk gevaarlijk, waardoor een lange gevangenisstraf zich opdringt.”

8 jaar opsluiting

Rechter Van Mol veroordeelde A.C. uit Waarschoot tot acht jaar effectieve opsluiting. “De agressieve ingesteldheid, zelfs ten aanzien van de zwakste van de maatschappij, moet worden bestraft”, klonk het onder meer ter motivering. Alles samen moet C. 10.500 euro voorlopige schadevergoedingen betalen, maar dat kan later nog oplopen.

In het ziekenhuis stelden de artsen al vast dat het jongetje het aangeboren basisvertrouwen ten aanzien van zijn eigen ouders al mist, en nu al op zijn hoede is voor meer gevaar. “Wat de lichamelijke en psychologische gevolgen op termijn zullen zijn, moet nog worden onderzocht”, aldus de rechter. Als er later blijvende lichamelijke of psychologische schade wordt vastgesteld, kan de schadevergoeding nog oplopen.