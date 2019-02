Bankkraak Antwerpen: inbrekers kropen met gevaar voor eigen leven door rioolbuizen

Zondagavond slaagden overvallers erin een bankfiliaal van BNP Paribas Fortis leeg te roven. Ze deden dat op spectaculaire wijze, maar wel geruisloos. Via de riolering en zelf gegraven tunnels konden ze immers tot in de kluizenzaal van de bank geraken. Een tot in de puntjes voorbereid plan, maar daarom niet zonder risico. “Door de nauwe buizen en afvalgassen in de riool kruipen, is levensgevaarlijk”, klinkt het bij Aquafin. Intussen komen bezorgde klanten naar het filiaal, ze willen weten of hun kluis werd opengebroken.

Aan de voorzijde van de BNP Paribas Fortis-bank op de Belgiëlei in Antwerpen leek zondagmiddag alles normaal, maar in de kluizenzaal van het filiaal ging het er minder rustig aan toe. Daar zat een gat in de muur, net groot genoeg om een mensenlichaam door te wurmen. Meerdere kluizen bleken opengebroken, bevestigde de politie diezelfde avond nog.

Het verhaal lijkt wel geplukt uit een Amerikaanse misdaadfilm. Met een scenario vol gevaar, dat ook. Want het ingenieuze plan van de inbrekers was ver van veilig. “Ik weet niet hoe de inbrekers hier levend zijn uitgekomen”, zegt Els Liekens, ingenieur bij waterzuiveringsmaatschappij Aquafin.

Grondverzakking

De politie is in de nacht van zondag op maandag druk in de weer geweest met het onderzoek naar de bankroof. Nog niet alle omstandigheden van de inbraak zijn bekend, maar enkele details geven toch al een beeld van hoe de meest geruisloze overval in jaren zich heeft voltrokken. Zo hebben de inbrekers eerst een tunnel gegraven vanuit een kelder van een appartementsgebouw in de Nerviëstraat. Daar schuilde ook meteen het eerste gevaar. “Graafwerken brengen altijd een risico met zich mee”, aldus Liekens. “Het graven van een tunnel kan een grondverzakking veroorzaken. Zeker zonder de nodige veiligheidsmaatregelen.”

Gevaarlijke gassen

Vervolgens hebben de inbrekers een gat moeten slaan in de wand van de riolering om de buizen in te gaan. Eens in de riool, moesten ze zo’n 300 meter ver om ter hoogte van de bank hun tweede tunnel te graven. Een hachelijke onderneming. “De riolering in Antwerpen kan variëren van zeer groot tot zeer klein, maar in de Belgiëlei liggen er buizen die tot 1,30 meter hoog en tot 80 centimeter breed zijn”, legt Liekens uit. Daar kan dus wel een persoon door, maar niet zonder hindernissen. “In de rioleringen zijn er vaak nog vernauwingen of obstakels.”

Niet enkel de leidingen zelf maakten de tocht riskant, ook de zeer hoge concentraties van afvalstoffen in de riolering zijn gevaarlijk. Levensgevaarlijk zelfs. “Na enkele seconden vertoeven in die omgeving worden de gassen geurloos. Een te hoge concentratie kan je dus niet ruiken”, klinkt het. “Daarom worden de inspecties enkel uitgevoerd door professionele teams die voortdurend gasdetecties doen. Ook is er steeds een team bovengronds stand-by om interventies te doen wanneer nodig. Wie te lang beneden blijft in de gassen, kan immers buiten bewustzijn geraken.”

Dat het zondagmiddag niet pijpestelen regende in Antwerpen, kwam de inbrekers goed uit. Want ook dat kon voor problemen zorgen. “Regen komt via de daken en straten in de riolering terecht, zeker in stedelijke gebieden gebeurt dat erg snel”, klinkt het bij Aquafin. “Als het veel regent, kan er een serieus debiet ontstaan in de riolering. Iemand die daar niet op voorbereid is, wordt meegesleurd.”

Bezorgde klanten

Wie de daders zijn, is nog niet bekend. Ook de precieze omvang van de buit is nog onduidelijk. BNP Paribas Fortis gaf voorlopig nog geen commentaar op de bankroof. In het getroffen filiaal zélf zijn ondertussen al een dertigtal bezorgde klanten komen informeren of ze bestolen werden.

Onder hen is klant Patrick, hij zit al sinds gisteren zonder informatie en wil dringend weten of het spaargeld van zijn moeder uit zijn kluis verdwenen is. “Ik wil alleen weten of mijn kluis is opengebroken, ja of nee. Daar kan ik maar niet achter komen. Zo moeilijk is dat toch niet? Het enige wat ik kon doen was een beschrijving geven van wat er in mijn kluis zat.” De bezorgde klanten krijgen na het overleg een “verklaring op eer” mee, waarop ze moeten invullen wat er in hun kluisje zat. “Maar dan wordt het zaak om dat allemaal te bewijzen”, zucht een andere man, een diamantair.

De kluizenkamer, waar naar verluidt honderden kluizen zijn, blijft voorlopig nog verzegeld. De politie en het parket zijn ter plaatse en voeren verder onderzoek.