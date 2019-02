Gwendolyn Rutten legt (eindelijk) eed af als burgemeester van Aarschot

Aarschot - Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten heeft maandagochtend na enige vertraging de eed afgelegd als burgemeester van Aarschot.

Rutten vormde na de gemeenteraadsverkiezingen een coalitie met N-VA en SP.A. De benoeming tot burgemeester liet op zich wachten omdat SP.A nog voor de verkiezingen samen met Groen en CD&V de voordrachtsakte getekend had van uittredend burgemeester André Peeters (CD&V).

De Open VLD van Rutten was in oktober echter de grote winnaar in Aarschot: de partij verhoogde haar zetelaantal van 4 naar 10 op een totaal van 29 zetels. Rutten zelf haalde het hoogste aantal voorkeurstemmen (4.133 tegenover 695 in 2012) van alle kandidaten.

Door de forse zetelwinst van Open VLD haalde de geplande coalitie van CD&V, Groen en SP.A slechts 14 van de 29 zetels. De nieuwe coalitie van Open VLD, N-VA en SP.A beschikt over een meerderheid van 17 op 29 zetels.

Kritische campagne

Tijdens de kiescampagne uitte onder meer Rutten scherpe kritiek op de “ons kent ons”-mentaliteit in Aarschot bij interne selectieprocedures voor aanwervingen. In de marge van de eedaflegging wees ze maandag op het feit dat het nieuwe stadsbestuur met Annick Geyskens (N-VA) een schepen specifiek heeft belast met ‘modern bestuur’ en Aarschot in het integriteitstraject van de VVSG stapt. “Dit biedt een kader om ervoor te zorgen dat alle beslissingen in verband met het personeelsbeleid, ook deze met betrekking bijvoorbeeld voor tijdelijke vervangingen waar geen beroep gedaan wordt op een extern bureau, objectief en in alle openheid verlopen”, aldus Rutten.

Meer algemeen wil Rutten als burgemeester van Aarschot een meer bruisende stad maken waarin ook veiligheid heel belangrijk zal zijn, “met de strijd tegen drugs heel hoog op de agenda”. “Mijn prioriteit ligt in Aarschot. Dat was vroeger informeel al het geval en dat blijft zo, zij het vanaf heden met een lintje om”, aldus Rutten. Dat de partijvoorzitter zich lijsttrekker in Vlaams-Brabant opnieuw kandidaat stelt voor een zitje in het Vlaams parlement doet hier geen afbreuk aan, zegt ze. “Het is daarentegen een heel goeie zaak voor Aarschot en voor de hele regio dat er in Brussel iemand voor de streekbelangen opkomt”, aldus Rutten.