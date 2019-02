Man aangehouden met 81 zeebaarzen in Zeeuws-Vlaanderen… en dat zijn er 80 te veel

In de Zeeuwse plaats Oostburg is een man aangehouden die 81 zeebaarzen in bezit had. De man zei tegen de politie dat hij de vissen in België had gevangen. Voor deze vissoort geldt een vangstbeperking, wat betekent dat men slechts één gevangen vis mag houden.

De man, die werd aangehouden aan de Maaidijk, droeg de zeebaarzen mee in vier grote tassen. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Na overleg met het Openbaar Ministerie is besloten de vis ter beschikking te stellen aan vogelopvang De Mikke in Middelburg.