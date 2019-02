“Luchtzoekers” moeten vervuiling in Brussel in kaart brengen

Brussel - Het burgercomité Bruxsel’Air heeft maandag zijn nieuwe campagne “Les chercheurs d’air” (“De luchtzoekers”) gelanceerd. Daarin roept men Brusselaars op om zich in te zetten voor gezondere lucht in hun stad, laat de organisatie weten in een mededeling.

Elke inwoner kan een “luchtzoeker” worden en helpen om de luchtkwaliteit in real time in beeld te brengen. Het volstaat om thuis een fijnstofmeter te installeren en die te verbinden met een online kaart. De gegevens die zo verzameld worden, zullen helpen om “de luchtvervuiling in Brussel beter te begrijpen en beter te bestrijden”. Informatie over de luchtkwaliteit is vandaag “vaag en voor het grote publiek moeilijk te vinden”, aldus de organisatie.

In Brussel meten slechts zes stations de concentraties van het fijn stof PM10 en vijf controleren het fijn stof PM2.5. Voor een stad van meer dan 160 vierkante kilometer en meer dan een miljoen inwoners is dat niet genoeg, klinkt het.

100 doden per jaar

“In Brussel weten we (min of meer) wat er op ons bord ligt, we weten (min of meer) wat er in ons glas zit, maar we weten niets (of heel weinig) over de lucht die we inademen”, verklaart Pierre Dornier van Bruxsel’Air. “Dankzij burgerwetenschap kunnen burgers concreet actie ondernemen tegen luchtvervuiling, door ze beter zichtbaar en dus ook kwetsbaarder te maken.”

Het collctief Bruxsel’Air, dat regelmatig sensibiliseringsacties houdt voor een betere luchtkwaliteit in de hoofdstad, herhaalt dat jaarlijks een honderdtal mensen vroegtijdig sterft door de luchtvervuiling in Brussel. In 2018 overschreden alle meetstations de maximumconcentratie van PM2.5 (10µg/m3), die is vastgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie. De concentraties van PM10 werden in twee derde van de stations overschreden.

“We hebben nood aan goede lucht om een nieuwe adem te geven aan onze straten, onze scholen en onze parken. Als dat niet gebeurt door onze verkozen vertegenwoordigers, moeten de burgers het zelf doen”, besluit Dornier.