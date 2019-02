Ryanair lijdt 20 miljoen euro verlies

Lagekostenmaatschappij Ryanair heeft in het afgelopen kwartaal een verlies geleden, vanwege druk op de ticketprijzen door overcapaciteit in het Europese winterseizoen. Het nettoverlies bedroeg bijna 20 miljoen euro, tegen een winst van bijna 106 miljoen euro een jaar eerder.

De Ierse budgetmaatschappij had onlangs al gewaarschuwd voor zwakkere cijfers over het hele gebroken boekjaar. Volgens Ryanair zal het jaarresultaat uitkomen op 1 miljard tot 1,1 miljard euro. Er wordt niet uitgesloten dat de winstprognose nog verder omlaag moet in verband met de brexit. Ook kunnen de ticketprijzen nog verder dalen. Ryanair stelde de verwachtingen in oktober ook al naar beneden bij. Toen werden problemen met de vakbonden en stijgende brandstofkosten als reden aangegeven.

Het aantal door Ryanair vervoerde passagiers bedroeg in de afgelopen periode 32,7 miljoen, een stijging van 8 procent op jaarbasis. De omzet ging met 9 procent omhoog tot meer dan 1,5 miljard euro.

Ryanair kondigde maandag ook een nieuwe structuur aan, met vier aparte luchtvaartfilialen: Ryanair DAC in Ierland, Ryanair UK in het Verenigd Koninkrijk, Ryanair Sun in Polen en Laudamotion (dat het sinds vorige week volledig in handen heeft). Zij krijgen elk een eigen CEO en managementteam. Michael O’Leary blijft CEO van de volledige groep. Zijn mandaat werd ook met vijf jaar verlengd, tot juli 2024.