Nepalese vrouw stikt tijdens gedwongen afzondering in menstruatieperiode

In Nepal is een 21-jarige vrouw omgekomen door verstikking tijdens een gedwongen afzondering gedurende haar menstruatie, een eeuwenoude hindoeïstische traditie. Dat meldt de politie maandag. Het slachtoffer had een vuurtje gemaakt om zich aan te warmen tijdens haar verbanning in het dorp Purbichauki en is vermoedelijk gestikt als gevolg van de rook. Een autopsie moet uitsluitsel geven omtrent de precieze doodsoorzaak.

Volgens de ‘chhaupadi’-traditie zijn vrouwen tijdens hun menstruatie onzuiver en mogen ze hun huizen of tempels niet binnen. Ze worden daarom elke maand voor enkele dagen naar een afgelegen hut verbannen. Officieel geldt er al een tiental jaar een verbod op de ‘chhaupadi’, maar dat heeft niet kunnen verhinderen dat het gebruik nog steeds wordt toegepast, zo ook in verschillende districten in het westen van het land.

Volgens de plaatselijke politie had de vrouw een onderkomen gezocht in een verlaten huis nabij haar woning omdat de menstruatiehut van het dorp overbevolkt was. Het slachtoffer leefde samen met haar schoonmoeder. Haar man werkt als migrantenarbeider in Maleisië. Drie weken eerder kwamen nog een andere vrouw en haar twee zoons in gelijkaardige omstandigheden om het leven.